Этери Тутберидзе оценила свою жесткость по десятибалльной шкале

По словам Тутберидзе, любой спортсмен может отказаться от выполнения задания. Причем как однократно, так и системно. Результат же будет виден в будущем.

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Напомним, что иностранные специалисты порой критикуют методику тренировок Этери Тутберидзе. Они считают, что наставница чересчур жесткая к своим ученицам.