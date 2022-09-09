Этери Тутберидзе оценила свою жесткость по десятибалльной шкале

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что не считает свою методику тренировок чересчур жесткой.
«Я не считаю нашу команду или наши методы жесткими или уж тем более жестокими. Поэтому, наверное, я поставлю оценку 3 из 10. Потому что наша система все-таки носит некий рекомендательный характер. Наш накопленный опыт позволяет нам уже видеть, какие задания давать и какие планы строить».
По словам Тутберидзе, любой спортсмен может отказаться от выполнения задания. Причем как однократно, так и системно. Результат же будет виден в будущем.
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Напомним, что иностранные специалисты порой критикуют методику тренировок Этери Тутберидзе. Они считают, что наставница чересчур жесткая к своим ученицам.