Эталонный силуэт: красотка-жена Стаса Михайлова на редком фото показала свою фигуру

49-летняя светская львица нарядилась в черно-белую рубашку, края которой подвязала на талии, и мини-юбку с прозрачным длинным шлейфом, подчеркнувшим стройные ноги. Жена певца не сидит на диетах и не отказывает себе ни в чем за столом, но на фигуре это не