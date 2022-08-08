Эталонный силуэт: красотка-жена Стаса Михайлова на редком фото показала свою фигуру

Стас Михайлов со своей красавицей-женой Инной отдыхают в Сан-Тропе. Звездное семейство часто показывает в соцсетях, как проходит их лето, и на этот раз Инна Михайлова продемонстрировала их с мужем совместный выход в люди.
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Бывшая «Мисс Кировоград – 1990» сделала селфи в лифте, продемонстрировав эталонную фигуру, что делает крайне редко. сказывается.
Инна Михайлова показала фигуру. Фото: соцсети
49-летняя светская львица нарядилась в черно-белую рубашку, края которой подвязала на талии, и мини-юбку с прозрачным длинным шлейфом, подчеркнувшим стройные ноги. Жена певца не сидит на диетах и не отказывает себе ни в чем за столом, но на фигуре это не