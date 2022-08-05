Эталонные формы: Наталья Рудова в крошечном топе и мини-шортиках подразнила фигурой

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова не перестает общаться с подписчиками в Сети. Она регулярно отвечает на вопросы фолловеров, делится секретами красоты, публикует новые фото и видео.

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На этот раз в центре внимания Рудовой оказалась она сама. Звезда представила на новых кадрах свою фигуру в крошечном топе и мини-шортиках. Красавица расстегнула деним, чтобы продемонстрировать плоский животик, чем свела с ума многих преданных поклонников.