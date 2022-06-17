«Эта страна вас больше не ждет!»: оскандалившегося Галкина призвали в Госдуме больше не возвращаться

Телеведущий и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин с семьей уже четвертый месяц живет в Израиле. И уже не раз с осуждением выступил против происходящего. Ему ответил депутат Госдумы Роман Худяков, обвинивший звезду во лжи.

«Некоторые дают гастроли по Израилю и Прибалтике и при этом откровенно лгут — «нам закрыли концерты за то, что мы были против». Но это же вранье! Ты, Максим, сначала уехал и вывез пожилую жену и детей, а потом уже начал вещать из Израиля, как ты возмущен происходящим. Хотя у тебя нет никакой информации», — уличил депутат артиста.

Худяков уверен, что Галкин потерял в России уважение и популярность. Поэтому пусть остается за границей. «Не возвращайтесь. Эта страна и этот народ вас больше не ждут!» — цитирует деятеля StarHit.