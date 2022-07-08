«Эта ниша оказалась пустой»: Сергей Дружко — про «Необъяснимо, но факт»

Телеведущий Сергей Дружко с середины 2000-х стал ассоциироваться с мистикой, а его фразы очень быстро пошли в народ. Благодаря шоу «Необъяснимо, но факт» на ТНТ он прославился и стал человеком-мемом. В «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro Дружко рассказал, как попал в шоу и какими были его первые шаги.

«Референсов в нашей стране не было, и эта ниша оказалась пустой. Они стали проводить кастинги, и таким образом туда попал я. И вот оно все и закружилось. Остановились на мне, мы стали снимать пилот», — вспоминает телеведущий.

Пилотных серий в итоге было отснято целых восемь. Работа над проектом началась осенью, а премьера состоялась весной следующего года. Причем не было ни месяца, чтобы команда не работала — все время что-то дорабатывали, меняли, доснимали.

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