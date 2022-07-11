Эта неделя — знаковая для доллара! Уже стоит 59 рублей и может опуститься до 50!

Кур иностранной валюты постоянно колеблется в последние недели. И если буквально несколько дней назад доллар и евро неожиданно стали ползти вверх относительно рубля, то уже сейчас торги на Мосбирже показывают резкое падение их стоимости.

Курс доллара на Мосбирже впервые с 5 июля опустился ниже 59 рублей, евро — ниже 60 рублей. По данным торгов на время 17:24 по Москве 11 июля, курс доллара терял 3,29%, опускаясь до 58,92 руб., евро — до 59,49 руб.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Как пишет primpress.ru, в июле курс доллара может достигать даже 50 рублей и установится в разбеге 50–60 рублей.

По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, рубль падал по сравнению с долларом в цене из-за нескольких факторов: как раз завершился сдерживающий рубль налоговый период, повысился лимит переводов за рубеж до одного миллиона долларов в месяц, кроме того, сейчас разгар туристического сезона, а значит, идет давление на рубль.

На этой неделе, с 11 июля, эти факторы ослабли, а значит и рубль опять начал укреплять свои позиции относительно доллара и евро.

Смотрите также: