«Эта брутальная харизма»: как Прилучный сразил зрительниц, рассказала Стрелец

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный смог по-настоящему удивить общественность и прессу, дав откровенное интервью на канале «Стрелец-молодец» на YouTube. Актер рассказал о личной жизни, хотя ранее никому не раскрывал душу настолько сильно, поведал о разводе с Агатой Муцениеце, отношениях с Мирославой Карпович и своем браке с Зепюр Брутян.

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Выход интервью в Сети наделал много шума. Сама Надежда Стрелец впоследствии призналась, что «предвкушала непростое интервью», так как была наслышана о нраве актера. Кроме того, журналистка рассказала, как Прилучный влияет на женщин.