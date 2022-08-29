«Эта безумная история любви с Шульгиным...»: Арифулина выдала правду об экс-«фабрикантке» Михальчик 

Юлия Михальчик ярко заявила о себе на музыкальном конкурсе «Фабрика звезд». Девушке удалось снискать любовь и признание поклонников. Однако директор телепроекта дала понять, что никогда не видела в Юлии настоящую артистку. И в творческой судьбе экс-«фабрикантки», как считает Лина Арифулина, решающую роль сыграл именно продюсер, отнюдь не ее талант.

«Михальчик... Для меня она никогда не была певицей. Я никогда не видела в ней особого таланта вокального, но Шульгину она понравилась. Юля долго не могла найти свой стиль, жанр. Плюс, эта безумная история любви с Шульгиным...» — вспоминает то время 58-летняя Арифулина в интервью Лауре Джугелия.

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Однако эти отношения нельзя назвать долговременными. К тому же, Александр Шульгин был едва ли не вдвое старше своей молоденькой протеже.