«Есть запасы»: Шаляпин собрал деньги на свои похороны

Прохора Шаляпина возмутила ситуация с похоронами скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса. Артист объявил о сборе средств, после того как экс-жена камерунца заявила, что у нее нет денег для погребения.
Сам же Шаляпин уже позаботился о своих похоронах.
«У меня есть все необходимое. У меня есть мама, есть запасы. Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище», — цитирует Шаляпина Пятый канал.
Напомним, ранее стало известно, что похороны Пьера Нарцисса перенесли в очередной раз. По последним данным, прощание с ним состоится 30 июня, после чего тело отправят в Камерун.
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