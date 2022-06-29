«Есть запасы»: Шаляпин собрал деньги на свои похороны

Прохора Шаляпина возмутила ситуация с похоронами скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса. Артист объявил о сборе средств, после того как экс-жена камерунца заявила, что у нее нет денег для погребения.

Сам же Шаляпин уже позаботился о своих похоронах.