Есть в каждом супермаркете: Роскачество нашло глистов в рыбных консервах

Роскачество проверило 20 торговых марок рыбных консервов, которые встречаются практически в каждом супермаркете страны и очень популярны у россиян. Это продукция из горбуши, кильки, шпрот, сайры и печени трески. По результатам проверки составлен список лучших и худших товаров.

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В трех из двадцати образцов нашли личинки паразитов, которым вряд ли была бы рада любая хозяйка. Отличились этим торговые марки «Вкусные консервы», «КитБай» (нерка), «Лента».

«Во всех перечисленных консервах в мышечной ткани рыбы обнаружены неживые личинки нематод рода Anisakis, что не допускается законодательством», — сообщает сайт Роскачество.

Кроме того, в банках от «КитБай» и «Вкусные консервы» рыбы оказалось по факту меньше, чем обещано производителем на этикетке. Например, «КитБай» указал 240 г а после контроля оказалось, что там всего 221 г.

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