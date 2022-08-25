«Есть такой типаж»: Шахназаров заявил, что у Брежневой вид невыспавшейся женщины

По словам Шахназарова, Беллуччи, в отличие от некоторых, не делает пластических операций. «Эти девочки из «ВИА Гры» — на любителя. Они интересные, но петь не умеют. Хотя на вкус и на цвет...» — заявил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Брежнева в последние месяцы занималась благотворительностью в Польше. Она отменила все концерты в России.