«Есть такой типаж»: Шахназаров заявил, что у Брежневой вид невыспавшейся женщины

Журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» заявил, что он не впечатлен внешностью известной певицы Веры Брежневой.
«Вот Веру Брежневу считают красивой. У нее вид невыспавшейся женщины. Есть такой типаж женщин. У них всегда невыспавшийся вид. Что-то в этом есть. Мне нравятся женщины типа Моники Беллуччи».
По словам Шахназарова, Беллуччи, в отличие от некоторых, не делает пластических операций. «Эти девочки из «ВИА Гры» — на любителя. Они интересные, но петь не умеют. Хотя на вкус и на цвет...» — заявил Шахназаров.
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Напомним, что Брежнева в последние месяцы занималась благотворительностью в Польше. Она отменила все концерты в России.