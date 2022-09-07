«Есть споры на отдельно взятые вещи»: Пригожин рассказал о беседах с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заявил, что у них порой бывают споры с женой — певицей Валерией.
«Вообще, чем больше разных мнений, тем лучше. В семье могут быть разные мнения. Но люди не должны терять совесть и уважение по отношению друг к другу. Мы разные люди. Есть люди разного цвета кожи, разных взглядов. И политических, и религиозных, в том числе. Я — еврей по национальности, Валерия — православная. Тем не менее я уважаю ее традиции и отношусь к ним с уважением».
Как сказал Пригожин, у них с Валерией политические взгляды не расходятся. «У нас есть споры на отдельно взятые вещи и о понимании родины, но при этом мы смотрим в одном направлении», — заявил Пригожин.
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Напомним, что Пригожин и Валерия много лет вместе. Общих детей у звездной пары нет.