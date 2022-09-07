«Есть споры на отдельно взятые вещи»: Пригожин рассказал о беседах с Валерией

Как сказал Пригожин, у них с Валерией политические взгляды не расходятся. «У нас есть споры на отдельно взятые вещи и о понимании родины, но при этом мы смотрим в одном направлении», — заявил Пригожин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Пригожин и Валерия много лет вместе. Общих детей у звездной пары нет.