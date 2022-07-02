«Есть скриншоты доказательств»: Андрея Разина вывели на чистую воду

Несколько месяцев назад продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что уезжает на ПМЖ в США. А на днях выяснилось, что живет он в турецкой Анталии.

Журналист Илья Саглиани накануне уличил Разина в нечестности. Он провел независимое расследование аккаунта продюсера в популярной социальной сети.

«С помощью специалистов, которые занимаются раскруткой соцсетей, было выявлено, что у продюсера всего порядка 200 тысяч живых подписчиков, а все остальные два с копейками миллиона – это накрутка. Есть скриншоты доказательств», - цитирует Саглиани «Экспресс газета».

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Разин продолжить судиться с вдовой Юрия Шатунова за авторство песен.