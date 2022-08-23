Есть секрет: зачем Мария Кожевникова готовится к 1 сентября уже с мая

Актриса Мария Кожевникова растит трех сыновей от бизнесмена Евгения Васильева — Ивана, Максима и Василия. Младшему пока пять лет, в школу он не ходит, а вот два старших уже вовсю постигают науку.

Артистка признается, что к 1 сентября она начинает готовиться, как только заканчивается учебный год. Сразу покупает форму и все необходимое — рюкзаки, пеналы, учебники...

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«Во-первых, это дешевле. А во-вторых, потом уже можно чувствовать себя спокойно — что называется, голова не болит», — рассказала Кожевникова Teleprogramma.pro.

Дети Кожевниковой учатся в гимназии имени Примакова, преподавание ведется и на русском, и на английском языках. Обучение в этой школе стоит 800 тыс. рублей в год.