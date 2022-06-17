«Есть результаты, и они на бумаге»: Роднина назвала глупостью слова Трусовой о золоте Пекина

Напомним, что после своего второго места на Играх в Пекине Александра Трусова сильно расстроилась. Позже она выступила с заявлением, что золотую медаль должны были вручить именно ей, а не Анне Щербаковой.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Источник: sport24.ru

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