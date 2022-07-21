«Есть проблемы»: последние новости о состоянии Никиты Михалкова

Композитор Эдуард Артемьев много лет дружит с режиссером Никитой Михалковым. В последнее время, по его словам, у Никиты Сергеевича проблемы со здоровьем. Он даже перестал выезжать на совместный отдых с друзьями, от чего никогда не отказывался ранее.

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