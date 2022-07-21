«Есть проблемы»: последние новости о состоянии Никиты Михалкова

Композитор Эдуард Артемьев много лет дружит с режиссером Никитой Михалковым. В последнее время, по его словам, у Никиты Сергеевича проблемы со здоровьем. Он даже перестал выезжать на совместный отдых с друзьями, от чего никогда не отказывался ранее.
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«Сейчас Михалков находится в своем имении в Щепачихе, где занимается своим здоровьем», - заявил Артемьев в интервью для YouTube-шоу «RTVI Развлечения».
В окружении Михалкова говорят, что уже несколько лет режиссер страдает от болей в ноге. Травму он получил на одной из тренировок.