Есть причина: почему Сергея Пускепалиса похоронили в Железноводске, а не в Москве

Последним пристанищем заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса стало не Новодевичье кладбище в Москве, как это часто бывает у известных личностей, а самый обычный погост в Железноводске.

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Как оказалось, на то была воля Пускепалиса. Известный актер и режиссер еще при жизни изъявлял желание быть похороненным рядом с родителями. Сергей очень любил их и уважал, поэтому не имел сомнений на счет места своего погребения.

Напомним, 56-летний Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в ДТП на трассе в Ярославской области. У режиссера остались жена Елена, с которой он прожил больше 30 лет, взрослый сын Глеб и внучка.

Известно, что имущество артиста будет поделено между вдовой и сыном погибшего.

Источник: «АиФ».