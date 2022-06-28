«Есть недвижимость и на земле, и под...»: что говорят о покупке Пугачевой места на элитном кладбище в Израиле

Алена Жигалова в своей авторской программе на YouTube прокомментировала известие о том, что Примадонна якобы купила место на израильском кладбище в Кесарии. Эта новость привлекла внимание соотечественников Аллы Пугачевой.
Ведь ранее сообщалось, что певица купила также место и на Кузьминском кладбище, рядом с могилой покойного брата.
Сама Алла Пугачева заявила, что все эти слухи вызывают у нее только смех, намекнув, что никакие места на кладбище в Кесарии, которое к тому же считается элитным, она не покупала.
Стоит отметить, что Примадонна недвижимостью не обделена. Она даже подарила квартиру своему старшему внуку Никите Преснякову, сделав им с женой Аленой Красновой такой свадебный подарок. Ко всему прочему, сын Кристины Орбакайте приглядывает и за бывшей дачей своей именитой бабушки в Малых Бережках под Истрой.
Алла Пугачева только посмеялась над слухами о том, что она купила место на элитном израильском кладбище в Кесарии. Фото: скриншот, YouTube-шоу Алены Жигаловой
«Как сообщили мне мои источники, Алла Пугачева преобрела место на кладбище в Израиле. Какая-то нерадостная новость. Но дай Бог здоровья Алле Борисовне. Кстати, я обратила внимание, что кладбище, где она купила место, очень элитное, для самых богатых людей. Алла Пугачева, конечно же, все отрицает. Она посмеялась над этой новостью и сказала: что за бред, я занимаюсь своими делами и ни о каком кладбище не думаю.
Алла Борисовна, ну постойте! А кто купил недавно еще и места в Москве на Кузьминском кладбище? У Аллы Борисовны все хорошо, у нее есть недвижимость везде — и на земле, и под землей. Еще раз пожелаю здоровья Алле Борисовне», — отметила Жигалова.
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