«Есть недвижимость и на земле, и под...»: что говорят о покупке Пугачевой места на элитном кладбище в Израиле

Алена Жигалова в своей авторской программе на YouTube прокомментировала известие о том, что Примадонна якобы купила место на израильском кладбище в Кесарии. Эта новость привлекла внимание соотечественников Аллы Пугачевой.

Ведь ранее сообщалось, что певица купила также место и на Кузьминском кладбище, рядом с могилой покойного брата.

Сама Алла Пугачева заявила, что все эти слухи вызывают у нее только смех, намекнув, что никакие места на кладбище в Кесарии, которое к тому же считается элитным, она не покупала.

Стоит отметить, что Примадонна недвижимостью не обделена. Она даже подарила квартиру своему старшему внуку Никите Преснякову, сделав им с женой Аленой Красновой такой свадебный подарок. Ко всему прочему, сын Кристины Орбакайте приглядывает и за бывшей дачей своей именитой бабушки в Малых Бережках под Истрой.