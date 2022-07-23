«Есть настойчивые наглые девушки»: что Шатунов говорил о назойливых фанатках

При этом музыкант почему-то уверял, что поклонницы его не одолевают. «Они прекрасно знают, что бессмысленно одолевать, потому что все занято. Давно. Есть настойчивые наглые девушки, но не в моем случае», - говорил певец.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.