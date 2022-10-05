«Есть ИП Пирогова, а у нас ИП Будагова»: Ксения Бородина показала, как 13-летняя дочка сама печет на кухне

На этот раз на кухне Марсуя хозяйничала. Она решила испечь булочки с корицей. Бородина засняла, как она формирует улитки из теста. Оказалось, что Теона угостила маму салатом, но решила, что она его не съемка, а выкинула. Ксении пришлось пояснить, что она уже съела салат. Потом телеведущая восхитилась тем, как готовит ее 13-летняя наследница.

«Есть ИП Пирогова, а есть ИП Будагова. Индивидуальный предприниматель! Что готовим? Синабон! Классно!» – сказала звезда.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».