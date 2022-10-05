«Есть ИП Пирогова, а у нас ИП Будагова»: Ксения Бородина показала, как 13-летняя дочка сама печет на кухне

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что благодаря шоу «Дом-2» стала популярной и начала зарабатывать большие деньги. Ксения живет в просторном доме с дочками. Марусю она родила в первом браке с бизнесменом Юрием Будаговым. А Теона появилась от бизнесмена Курбана Омарова, с которым звезда развелась в прошлом году.
На этот раз Бородина дважды за лето свозила детей на море. Она любит купать дорогостоящие наряды не только себе, но и с наследницами. Телеведущая не общается со вторым экс-мужем, но позволят ему видеть наследницу. На этот раз она поделилась домашними кадрами.
На этот раз на кухне Марсуя хозяйничала. Она решила испечь булочки с корицей. Бородина засняла, как она формирует улитки из теста. Оказалось, что Теона угостила маму салатом, но решила, что она его не съемка, а выкинула. Ксении пришлось пояснить, что она уже съела салат. Потом телеведущая восхитилась тем, как готовит ее 13-летняя наследница.
«Есть ИП Пирогова, а есть ИП Будагова. Индивидуальный предприниматель! Что готовим? Синабон! Классно!» – сказала звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выросла Маруся. Многие отметили, что она очень хозяйственная. «Какая хорошенькая девочка», «Девочка бесподобная красивая», «Нет слов! Красотка!», «Маруся, прелесть», «Как она классно готовит», «Вот это она кулинар!», «Маруся так выросла», — стали писать подписчики.