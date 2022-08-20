Есть дела поважнее: почему звезда «Реальных пацанов» Селиванов перестал ходить на кастинги

Актер Владимир Селиванов, получивший известность благодаря роли Вована в сериале «Реальные пацаны», после оглушительного успеха ситкома на ТВ перестал ходить на кастинги. Артист целиком и полностью посвятил себя другому направлению.

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Мало кто знает, но Селиванов профессионально занимается музыкой. В его творческой биографии несколько треков в стиле рэп и хип-хоп, и далекоидущие планы относительно музыкальной карьеры.

Плотный график артиста препятствует его появлению на телевидении, но, по его словам, он на намерен ставить крест на себе как на артисте.

«Мне бы не хотелось ставить точку на Воване, хочется играть новые роли. Для этого нужно прилагать дополнительные усилия, но сейчас я поглощен студийной работой над записью песен. Но в ближайшем будущем планирую больше ходить на кастинги, чтобы появляться и на сцене, и на экране», — признался Селиванов «СтарХиту».

Ранее звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов впервые стал отцом. У артиста родилась дочь.