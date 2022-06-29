«Есть, что рассказать»: журналист предупредил Пугачеву о компромате на нее

Не так давно сбежавший в Израиль Максим Галкин высказывался в адрес России настолько жестко, что над шоуменом нависла угроза возбуждения уголовного дела за распространение фейков.
на днях стало известно, что если это произойдет, то Алла Пугачева молчать тоже не будет. Примадонна готова заступиться за своего молодого мужа.
Журналист Антон Красовский, узнав об этом, вспомнил, что про артистку тоже можно рассказать кое-что интересное.
«Алла Борисовна, насколько я понимаю, высказалась однажды. Мол, «если вы продолжите Максима мочить, я все расскажу». Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть, что рассказать про нее, если что», - сказал Красовский в YouTube-шоу «Антонимы».
Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует вернуться в Россию к сентябрю.
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