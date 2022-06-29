«Есть что рассказать»: Красовский предупредил Пугачеву о компромате на нее

Не так давно сбежавший в Израиль Максим Галкин высказывался в адрес России настолько жестко. Над шоуменом нависла угроза возбуждения уголовного дела за распространение фейков.

На днях стало известно, что если это произойдет, то Алла Пугачева молчать тоже не будет. Примадонна готова заступиться за своего молодого мужа.

Журналист Антон Красовский, узнав об этом, вспомнил, что про артистку тоже можно рассказать кое-что интересное.