«Если он заедет, они начнут его травить»: Солнцев объяснил, почему Галкин не возвращается вслед за Пугачевой

Почему не приезжает Галкин вслед за Пугачевой, многие сейчас гадают. Ведь семья уже несколько недель в разлуке, а долго это продолжаться не может. Шоумен Рустам Солнцев объяснил, в чем причина.

«Много чего уголовного, как нам кажется, и околоуголовного наговорил Макс, ее муж. Но состава преступления, я считаю, там не было. Макс не приезжает не по этой причине, не боится он уголовного преследования. Максим работает, это раз. А во-вторых, он как умный человек понимает, что, если он заедет, они начнут его травить. Травить! И он просто обезопашивает свою семью от этого всего, что Алла одна, она с детьми, она ничего такого не говорила», - порассуждал на своем YouTube-канале Солнцев.