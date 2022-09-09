«Если он заедет, они начнут его травить»: Солнцев объяснил, почему Галкин не возвращается вслед за Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин покинул страну полгода назад. Шоумен выбрал противоположную сторону в происходящих мировых событиях и сделал много громких заявлений. И теперь не торопится возвращаться в Россию. А вот его жена уже в Москве: Алла Пугачева, как и обещала, прилетела домой в конце лета и подготовила сына с дочкой в школу.
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Почему не приезжает Галкин вслед за Пугачевой, многие сейчас гадают. Ведь семья уже несколько недель в разлуке, а долго это продолжаться не может. Шоумен Рустам Солнцев объяснил, в чем причина.
«Много чего уголовного, как нам кажется, и околоуголовного наговорил Макс, ее муж. Но состава преступления, я считаю, там не было. Макс не приезжает не по этой причине, не боится он уголовного преследования. Максим работает, это раз. А во-вторых, он как умный человек понимает, что, если он заедет, они начнут его травить. Травить! И он просто обезопашивает свою семью от этого всего, что Алла одна, она с детьми, она ничего такого не говорила», - порассуждал на своем YouTube-канале Солнцев.