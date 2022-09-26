«Если я умру»: брошенная в Америке дочь Урганта оставила тревожное послание

Однако сейчас Эрика Кикнадзе не на шутку растревожила публику странным посланием в социальных сетях. Сообщение от дочери Урганта выглядит как прощальное. Вначале она заявила, что умерла и попросила подписчиков написать, как они относились к ней. А потом все-таки написала новый текст.

«Если я умру, не отписывайтесь от меня, потому что я вернусь. <...> Я не соглашалась быть здесь, но я все же тут и теперь нужно справляться. Кого-то также «кидает» от желания самовозгорания, глядя на себя, до желания просто покинуть этот мешок с костями и просто расслабиться на секунду», — ошарашила фолловеров Эрика.

Напомним, фактически Эрика является дочкой жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущего брака, однако ведущий воспитывал ее как свою.