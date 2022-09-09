«Если я проживу, как Зельдин»: Данилко подтвердил, что 50 лет не сможет приезжать в Россию

По словам Андрея Данилко, кто из российских артистов вызывал у него сомнения - они отпали. «И слава богу», - заметил Данилко.

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Напомним, что Андрей Данилко не раз делал громкие и противоречивые заявления о России. В нашу страну въезд ему запрещен. Актер Владимир Зельдин умер в 2016 году в возрасте 101 года.