«Если я проживу, как Зельдин»: Данилко подтвердил, что 50 лет не сможет приезжать в Россию

Музыкант Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, в программе «И грянул Грэм» заявил, что ему действительно на 50 лет запрещен въезд в Россию.
«Я не по кому в России не скучаю. Мне запретили въезд в Российскую Федерацию на 50 лет. В принципе, у меня есть шанс, если я проживу, как Зельдин попасть в Москву на Красную площадь. Такая детская любовь к Красной площади. Находясь на Красной площади, я всегда не мог поверить, что на ней стою».
По словам Андрея Данилко, кто из российских артистов вызывал у него сомнения - они отпали. «И слава богу», - заметил Данилко.
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Напомним, что Андрей Данилко не раз делал громкие и противоречивые заявления о России. В нашу страну въезд ему запрещен. Актер Владимир Зельдин умер в 2016 году в возрасте 101 года.