«Если я не сделаю, никто не сделает»: экс-супруга Пьера Нарцисса призналась, что держится из последних сил

Бывшая жена умершего певца Пьера Нарцисса объяснила: если бы все шло по первоначальному плану, похороны артиста состоялись бы уже позавчера. Между Валерией Калачевой и родными Нарцисса из Камеруна в связи с последними событиями установились довольно напряженные отношения.

Впрочем, до открытых оскорблений не доходило, хотя поступки родственников Пьера Валерия воспринимает тяжело и называет их унизительными:

«С той стороны я слышала только истерику, плач. Плакать и я могу, но, как видите, держусь максимально стоически, потому что, если я не сделаю, никто не сделает. А я должна проводить его так же, как он был, любил, жил», — приводит слова Валерии Калачевой телеканал «360».

Напомним, певец Пьер Нарцисс скончался 22 июня в возрасте 45 лет.

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