«Если выбрал такой образ жизни, то никакие увещевания не помогут»: Фотий — о пьянстве Лепса

«Мной глубоко уважаемый артист Григорий Лепс в состоянии пьяного угара может сделать все что угодно. Такая же история была с Михаилом Ефремовым и закончилась она очень печально. Когда мы разговариваем с моими коллегами, то они говорят: «Лепс дружит с отцом Фотием». Почему Лепс глух к тому, что говорит отец Фотий?» — спросил ведущий Давид Виннер.

«Если человек выбрал такой образ жизни, то ему никакие увещевания не помогут. Я знаю, что он верующий человек. У него большие друзья среди старообрядческой церкви. Человек понимает, что делает. Я видел его коллекцию икон. Был у него в гостях. Я думаю, что здесь не только в искусстве дело. Вера помогает ему не скатиться в каких-то грехах. Он проходил лечение. Сейчас аккуратен с алкоголем. Практически не пьет. Пошел по пути исправления», — заявил Фотий.

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Напомним, что иеромонах Фотий — священнослужитель русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу «Голос».