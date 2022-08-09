«Если уходишь — давай с достоинством»: Агутину указали на его место

Известный журналист Михаил Дряшин решил отправить музыканта Леонида Агутина куда-то подальше.

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Он вспомнил, что Леонид Агутин и Ажелика Варум как-то на шоу Андрея Малахова хвастались, какая у них успешная дочь, и что она живет в Майами.

По мнению журналиста, сам Агутин тоже якобы почти живет в Америке, но деньги предпочитает зарабатывать в России.