«Если уехали, значит, на что-то рассчитывают»: Лужина – о сбежавших Хаматовой и Белом

Еще в конце зимы, с началом определенных мировых событий, Чулпан Хаматова рванула в Латвию. Ее коллега Анатолий Белый решил дождаться окончания театрального сезона, чтобы не подводить труппу МХТ им. Чехова. А после его завершения эмигрировал в Израиль.

Легендарная актриса Лариса Лужина считает, что Хаматову и Белого не стоит осуждать.