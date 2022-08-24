«Если уехали, значит, на что-то рассчитывают»: Лужина – о сбежавших Хаматовой и Белом

Еще в конце зимы, с началом определенных мировых событий, Чулпан Хаматова рванула в Латвию. Ее коллега Анатолий Белый решил дождаться окончания театрального сезона, чтобы не подводить труппу МХТ им. Чехова. А после его завершения эмигрировал в Израиль.
Легендарная актриса Лариса Лужина считает, что Хаматову и Белого не стоит осуждать.
«Я считаю, что их нужно оставить в покое: пусть живут, как знают. Жизнь рассудит и все расставит по своим местам. Они приняли такое решение, они уехали. Значит, на что-то рассчитывают», - цитирует Лужину prozvezd.info.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что Анатолий Белый отправится на гастроли по городам Израиля с моноспектаклем.
Анатолий Белый. Фото: Global Look Press