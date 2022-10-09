«Если у вас дома есть две палки от швабры — супер»: Ляйсан Утяшева показала, как бюджетно исправить ребенку осанку

Российская спортсменка и супруга шоумена Павла Воли, Ляйсан Утяшева, на своей странице в соцсети рассказала подписчикам о том, как легко подкорректировать осанку ребенка или даже взрослого в домашних условиях.

«Лучше один раз дать почувствовать, что это, чем сто раз сказать: «Выпрями спину». Это очень актуальное упражнение для мам, мечтающих о том, чтобы ребенок почувствовал, что такое прямая спина. Да и для самих мам, и пап тоже».

В видеоинструкции она показывает, как правильно расположить швабры за спиной и объясняет, как часто нужно выполнять данное упражнение.

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