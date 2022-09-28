«Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Единственный мой»: что София Ротару говорила о покойном муже

София Ротару почти не пишет о личном в соцсетях. Однако еще четыре года назад, в 2018-м, народная артистка СССР позволила себя заговорить о покойном муже, почтив его память. Всю жизнь певица оставалась верна одному мужчине. 75-летняя София Ротару больше не выходила замуж, храня память о самой большой и чистой любви в ее жизни.
Мужа Анатолия Евдокименко, который скончался еще в 2002 году, без малого двадцать лет назад, артистка помнит до сих пор. От него певица родила единственного сына Руслана. А тот подарил звездной маме двух внуков: сына они с женой Светланой назвали в честь деда — Анатолием, дочку — так же, как и бабушку, Соней.
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София Ротару с мужем Анатолием Евдокименко. Фото: личный архив героя публикации
А вот что София Михайловна говорила о своем покойном муже. Ему в этом году могло исполнится 80 лет. Артистка была на пять лет младше своего мужа, который довольно рано ушел из жизни.
«Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!» — писала певица.