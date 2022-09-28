«Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Единственный мой»: что София Ротару говорила о покойном муже

София Ротару почти не пишет о личном в соцсетях. Однако еще четыре года назад, в 2018-м, народная артистка СССР позволила себя заговорить о покойном муже, почтив его память. Всю жизнь певица оставалась верна одному мужчине. 75-летняя София Ротару больше не выходила замуж, храня память о самой большой и чистой любви в ее жизни.

Мужа Анатолия Евдокименко, который скончался еще в 2002 году, без малого двадцать лет назад, артистка помнит до сих пор. От него певица родила единственного сына Руслана. А тот подарил звездной маме двух внуков: сына они с женой Светланой назвали в честь деда — Анатолием, дочку — так же, как и бабушку, Соней.

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