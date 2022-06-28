«Если объявятся внебрачные дети»: кому достанется наследство Шатунова

После смерти артистов часто начинаются войны за наследство. Семью Юрия Шатунова такая проблема должна обойти стороной. Певец много лет был счастлив в браке с женой Светланой, которая подарила ему двоих сыновей.

Именно жена и дети, являясь наследниками первой очереди, должны будут получить имущество исполнителя хита «Белые розы». По мнению адвоката Влада Подшибякина, предъявить свои права на наследство звезды кому-либо еще будет весьма непросто.

«Если сейчас объявятся какие-то внебрачные дети, которые при жизни не были признаны его детьми юридически, то для того, чтобы претендовать на наследство, им необходимо будет для начала установить отцовство», — рассказал юрист «Дни.ру».

Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти 48-летнего экс-солиста группы «Ласковый май» стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта.

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