«Если бы он не умер, уехал бы в Америку»: Никита Высоцкий о желании покойного отца эмигрировать из СССР

Никита Высоцкий раскрыл планы своего отца Владимира Высоцкого. Оказывается, автор песен и известный артист хотел поехать в Америку, чтобы поработать там.
«У него были планы пожить в Америке, ему предлагали работу на студии, были идеи съемок. Если бы он не умер 25 июля 1980 года, это бы состоялось», — рассказал Никита Высоцкий.
Он уточнил, что его отец никогда всерьез не думал об эмиграции, несмотря на то, что его концерты в Советском Союзе отменяли. Поездка в Америку задумывалась только на какой-то период.
«Ему неприятно было, когда отменяли его концерты: зрители сидят, а его самого не пускают, заворачивают, и он уезжает. Он хотел работать в этой системе, из которой не собирался и не хотел эмигрировать. Он все равно бы вернулся. Он жил в этой стране и хотел, чтобы эта страна его признала не как странного парня, который играет на гитаре, а признала как поэта, как литератора», — поделился Никита Высоцкий.
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По материалам kp.ru.