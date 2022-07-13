«Если бы он не умер, уехал бы в Америку»: Никита Высоцкий о желании покойного отца эмигрировать из СССР

Никита Высоцкий раскрыл планы своего отца Владимира Высоцкого. Оказывается, автор песен и известный артист хотел поехать в Америку, чтобы поработать там.

«У него были планы пожить в Америке, ему предлагали работу на студии, были идеи съемок. Если бы он не умер 25 июля 1980 года, это бы состоялось», — рассказал Никита Высоцкий.

Он уточнил, что его отец никогда всерьез не думал об эмиграции, несмотря на то, что его концерты в Советском Союзе отменяли. Поездка в Америку задумывалась только на какой-то период.