«Если бы не он»: Разин заявил, что создал «Ласковый май» благодаря Горбачеву

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР. Он умер 30 августа после продолжительной болезни в возрасте 91 года. Эту новость с большой скорбью принял продюсер Андрей Разин, который был близок к семье Горбачевых.
В своем аккаунте в соцсети Разин заявил, что создал группу «Ласковый май» благодаря поддержке экс-политика.
«К нему можно относиться по-разному, но я вам хочу сказать, что он очень много сделал для меня, как для человека. Благодаря ему, я многое сумел сделать и многого достичь, создал группу «Ласковый май». Если бы не он, могло бы не быть ни Юры Шатунова, ни Андрея Разина, ни солистов группы «Ласковый май», — написал Разин.
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Напомним, ранее стало известно, что Михаила Горбачева похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище.
Андрей Разин. Фото: Global Look Press