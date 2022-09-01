«Если бы не он»: Разин заявил, что создал «Ласковый май» благодаря Горбачеву

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР. Он умер 30 августа после продолжительной болезни в возрасте 91 года. Эту новость с большой скорбью принял продюсер Андрей Разин, который был близок к семье Горбачевых.

В своем аккаунте в соцсети Разин заявил, что создал группу «Ласковый май» благодаря поддержке экс-политика.