«Если бы не мама и папа, то ее знали только подружки и таксисты»: Шахназаров — о Собчак

Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» заявил, что место телеведущей Ксении Собчак осталось в девяностых годах прошлого века.
«Прилавок какой-то на рынке, где она стоит. Ксения торгует разносолами, мясом. Орет и хамит».
По словам Шахназарова, в девяностые годы слова светская львица и проститутка были синонимами.
«Их в предбанник не пускали в финских банях. Вот честное слово. Если бы не мама и папа, то о ней знали бы только подружки и водители такси, которых она обхамила. Она писать не умеет. Читать-то хоть научилась», — заметил Шахназаров.
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Напомним, что Ксения Собчак — популярная телеведущая. Он постоянно оставляет едкие комментарии в соцсетях.