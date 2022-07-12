«Если бы не мама и папа, то ее знали только подружки и таксисты»: Шахназаров — о Собчак

По словам Шахназарова, в девяностые годы слова светская львица и проститутка были синонимами.

«Их в предбанник не пускали в финских банях. Вот честное слово. Если бы не мама и папа, то о ней знали бы только подружки и водители такси, которых она обхамила. Она писать не умеет. Читать-то хоть научилась», — заметил Шахназаров.