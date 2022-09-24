«Если бы не это»: Сергей Пускепалис мог спастись в ДТП

Эксперт по экстремальному вождению Роман Мазаев внимательно рассмотрел момент ДТП, в котором погиб известный актер Сергей Пускепалис и назвал причины произошедшего. По его словам, трагедии могло и не быть, если бы не один важный факт.

«Скорее всего, водитель Пускепалиса не имел опыта вождения тяжелых бронированных машин. Поэтому он не справился с управлением. Помешала и фура. Если бы ее не было, то их машина бы улетела в кювет и, скорее всего, все остались бы живы», - заявил эксперт в шоу НТВ «Ты не веришь!».

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Друг Пускепалиса тоже подтвердил, что водитель актера никогда не управлял такими машинами. За рулем той злополучной бронированной машины должен был быть другой водитель.