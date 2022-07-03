«Если бы не двое детей»: психолог Степанова – о похорошевшей Пугачевой

Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин с двойняшками Лизой и Гарри прогулялась по набережной в Юрмале. В Латвию семья приехала из Кесарии, где жила последние четыре месяца.

Фанаты отметили, что певица заметно постройнела и похорошела. Психолог Вероника Степанова считает, что в тонусе Аллу Борисовну держат маленькие дети.

«Она бы, возможно, уже померла, если бы не эти двое детей. А тут она и рада бы, а нельзя. И она уже лишний раз бокальчик вина не выпьет, сигаретку не выкурит, куда-то на тусовку не пойдет. Будет к себе относиться с большей заботой. Потому что есть мотивация в виде двух маленьких детей, которых нужно как минимум вырастить, довести хотя бы лет так до 20», - сказала Степанова на своем YouTube-канале.

Напомним, двойняшки Лиза и Гарри родились в 2013 году в обстановке строгой секретности. Даже суррогатная мама не знала, кто является родителями детей.