«А если муж крякнет»: Миро раскритиковала Кожевникову, не оформившую свой брак

Мария Кожевникова девять лет счастлива с Евгением Васильевым. У пары подрастают трое сыновей.

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На днях актриса призналась, что не оформляла отношения с супругом в ЗАГСе, а только венчалась. Лена Миро раскритиковала решение звезды сериала «Универ».