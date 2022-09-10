«А если муж крякнет»: Миро раскритиковала Кожевникову, не оформившую свой брак

Мария Кожевникова девять лет счастлива с Евгением Васильевым. У пары подрастают трое сыновей.
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На днях актриса призналась, что не оформляла отношения с супругом в ЗАГСе, а только венчалась. Лена Миро раскритиковала решение звезды сериала «Универ».
«Конечно, ответственность перед Богом выше. Беда однако в том, что кого это когда сдерживало? Сегодня тебя мужик любит, а завтра разлюбит», — высказалась блогерша на сайте lena-miro.ru.
Миро напомнила, что в случае расставания официальных супругов все их совместно нажитое имущество делится пополам, а в гражданском браке с этим могут возникнуть проблемы.
«С чем остается сожитель? Да с носом он остается. Но ушедшая любовь — не единственная проблема. А что если муж крякнет, кто унаследует его имущество?» — задалась вопросом Лена.