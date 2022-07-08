Если Глушко побрить налысо, получится Дружко: известный телеведущий — о своем сходстве с Тарзаном

Телеведущий Сергей Дружко, по мнению пользователей в Сети, имеет невероятное сходство с мужем Наташи Королевой Сергеем Глушко, наиболее известным как Тарзан. По убеждениям юзеров, если Тарзана побрить налысо, получится Дружко — об этом даже такой мем в Интернете гуляет.

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Сам Дружко не обижается на сравнение с Глушко. И в проекте «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro признался, что их с Тарзаном часто путают.

«Но, наверное, это не связано именно с нами. Для меня уже достаточно тех мемов, которые ходят по Сети. В меме все продумано, правильно, забавно», — признался шоумен.

При этом лично с Тарзаном он не знаком и даже ни разу не пересекался. В то же время, у них есть много общих знакомых.

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