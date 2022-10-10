«Если где-то присядет... Вся срамота на виду!»: Рудова едва прикрыла бедра тонкой тряпицей

Наталья Рудова показалась в супермини, дав понять, что она вполне довольна своей фигурой. Все лето актриса из сериала «Универ. Новая общага» занималась спортом, сидела на диетах, сутками заседая в тренажерном зале. Плоды таких тренировок не заставили себя долго ждать. И без того стройная фигура Рудовой приобрела так желанный ею рельеф.

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У себя дома Наталья покрасовалась у зеркала в мини-платье, едва прикрыв бедра тонкой тряпицей. Поклонники тут же пошутили, что в таком наряде на публике особенно не расслабишься. Все время придется проверять, не задралась ли юбчонка.