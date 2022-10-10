«Если где-то присядет... Вся срамота на виду!»: Рудова едва прикрыла бедра тонкой тряпицей

Наталья Рудова показалась в супермини, дав понять, что она вполне довольна своей фигурой. Все лето актриса из сериала «Универ. Новая общага» занималась спортом, сидела на диетах, сутками заседая в тренажерном зале. Плоды таких тренировок не заставили себя долго ждать. И без того стройная фигура Рудовой приобрела так желанный ею рельеф.
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У себя дома Наталья покрасовалась у зеркала в мини-платье, едва прикрыв бедра тонкой тряпицей. Поклонники тут же пошутили, что в таком наряде на публике особенно не расслабишься. Все время придется проверять, не задралась ли юбчонка.
«Зачем такое коротенькое платьишко?», «В вашем возрасте пора переходить на длину миди», «Коленки нужно прикрыть», «Все молодятся!», «Если где-то присядет... Вся срамота на виду!», «Платье после стирки село на пару размеров?», «Ночнушка какая-то», — написали фолловеры.