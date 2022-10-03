«Если бы это была авторская программа»: Цискаридзе рассказал о звонке с Первого канала после отъезда Галкина*

Артист балета и ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, каким образом стал ведущим программы Первого канала «Сегодня вечером».

В проекте он заменил покинувшего Россию шоумена Максима Галкина*, с которым дружит много лет.

В беседе с Юлией Меньшовой, которая ранее тоже вела этот проект, Николай Цискаридзе уточнил, что предложение о работе на Первом канале ему поступило неожиданно.

«Если бы меня попросила не съемочная группа, а кто-то другой, я бы по-другому, может быть, и среагировал. Мне позвонила редактор — девочка, с которой мы дружим много лет. И сказала, что это просьба съемочной группы. Опять-таки. Если бы это была авторская программа и не было бы смены Андрея Малахова на вас и Максима Галкина*. Я уже знал, что вы отказались…» — рассказал Николай Цискаридзе.

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Напомним, Юлия Меньшова подтвердила, что отказалась возвращаться на программу, поскольку в тот момент запустила собственное шоу на YouTube-канале.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам YouTube-канала «Сама Меньшова»