«Если есть булочки, ничего не надо!»: что любит, но не ест Алла Пугачева

Алла Пугачева уже много лет старается держать себя в форме, она не скрывает, что делает это ради молодого мужа Максима Галкина, с которым впервые почувствовала себя защищенной.

Певица призналась, что очень комфортно себя ощущает иждивенкой, а на сцену ее не тянет теперь совсем, ей нравится жить своей семьей.

Как рассказала подруга Аллы Пугачевой телеведущая Кира Прошутинская, Примадонна давно сидит на какой-то своей диете. Как говорит артистка, «ничего вкусного ей нельзя». Однако иногда она себе все-таки позволяет себе некоторые гастрономические изыски.

Например, однажды Прошутинская была в гостях у Пугачевой, и та съела вместе с ней один оладушек на завтрак, намазав его тонким слоем варенья. А потом сама приехала к ней в гости, где тоже не смогла отказаться от выпечки и разносолов, которые обычно не ест, но очень любит: булки, соленые огурчики, грибочки, мясо.

«Если есть булочки, больше ничего не надо!» - сказала Пугачева.

Источник: МК.ru.

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