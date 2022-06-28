«Если чувствуешь правду»: Розенбаум — о скандале с Шевчуком

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук весной у себя на концерте в Уфе со сцены сделал ряд скандальных заявлений о нашей стране. После выступления на певца был составлен протокол о публичной дискредитации российских войск, а ряд концертов отменен.
Об этой ситуации высказался народный артист России Александр Розенбаум. В беседе с Ксенией Собчак он порассуждал на тему наличия собственного мнения у артистов и «охоты на ведьм».
«Если ты чувствуешь правду за собой, ты не пугайся. Ну, вперед! — высказался артист и подчеркнул: — Я очень рад, что Валентина Ивановна Матвиенко выступила с заявлением о том, что «охота на ведьм» — это нехорошо».
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.