«Если честно, я повзрослел»: куда у Шатунова пропала легендарная серьга

Музыкант Юрий Шатунов в интервью своему Ютуб-каналу в 2018 году рассказывал, куда подевалась его легендарная серьга, которая сводила с ума фанаток.

«Хочу задать вопрос о легендарной серьге. Почему вы ее сняли? Это же часть вашего имиджа. Да и мы привыкли к ней. Может, вы ее потеряли или просто повзрослели», - спросила поклонница.

«Если честно, я повзрослел. А потом и потерял. Причем по-настоящему. Но ни грамма не жалею. Все что не делается – к лучшему. Если я ее потерял и не заметил – значит она мне уже и не нужна», - говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его прах был захоронен на Троекуровском кладбище столицы.