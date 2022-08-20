Еще бы жить и жить: раскрыта причина смерти озвучивавшего Филю в «Спокойной ночи, малыши!» Григорьева

Причину смерти артиста Сергея Григорьева, подарившего голос щенку Филе из знаменитой детской программы «Спокойной ночи, малыши!», озвучила актриса Наталья Голубенцева.

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По словам артистки, кукловод скончался из-за проблем с сердцем. У него диагностирован инфаркт. При жизни у артиста было немало проблем со здоровьем, однако они не мешали ему заниматься любимым делом.

«Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы. И он очень был позитивный человек, несмотря на свои болячки, никогда не сдавался. Весел и юморил», — заявила Голубенцева в беседе с РБК.

Напомним, Сергей Григорьев скончался в Израиле на 65-м году жизни. Похоронят артиста 21 августа в крупном еврейском поселении Текоа на западном берегу реки Иордан.