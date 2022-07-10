Еще выгоднее: насколько подешевели кредиты с начала июля

Снижение процентных ставок произошло в потребительском и залоговом сегментах.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

В России подешевели потребительские кредиты. В начале июля средняя ставка упала почти на 4 процента. Теперь она составляет 18,66 процента.   

А вот в сегменте залоговых кредитов, куда входят потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости, ставки снизились на 2,44 процента. Теперь они составляют 16,35 процента. Такие данные приводит финансовая платформа «Финуслуги» Московской биржипишет РБК.

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Напомним, ранее стало известно, что россияне могут получить выплату в 27 тысяч рублей. Она положена тем, кто воспитывает детей в возрасте от восьми до 16 лет.

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