Еще в 70-х годах: как Ротару запретила Пугачевой выступать на Украине

О вражде Аллы Пугачевой и Софии Ротару ходят легенды. В шоу-бизнесе поговаривают, что основной конфликт у артисток выдался на 70-е годы. Тогда они соперничали за любовь зрителей, и никто не хотел друг другу уступать.

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В Сети ходят слухи, что Пугачевой даже тогда запретили выступать на Украине. Якобы Ротару дружила с руководителем республики Владимиром Щербицким, и он лично распорядился насчет Аллы.