Еще сможет заработать: известный продюсер предрек будущее Пугачевой в России, когда она вернется из Израиля

Алла Пугачева уже четвертый месяц живет в Израиле, куда скрылась вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Она прокомментировала спешный отъезд из страны тем, что едет в отпуск, каникулы и на лечение. И пообещала вернуться к сентябрю, когда детям нужно будет идти в школу.

Продюсер Сергей Лавров в беседе с «Экспресс-газетой» заметил, что осуждать Примадонну за отъезд бессмысленно – она наше все. И отнес ее к касте неприкасаемых.

«Дело в том, что часто люди в преклонном возрасте говорят глупости, но народ их все равно любит. Конечно, от кумира всегда хочется ждать позитива. Но, когда любишь, прощаешь человеку все. Алла Пугачева может вернуться или нет, но народ все равно ее будет любить», - убежден продюсер.

Лавров предсказал Пугачевой по возвращении дикую популярность на любой площадке. Он уверен, что любой телеканал за кучу денег будет рад пригласить легенду к себе. Хоть она и закончила давно певческую карьеру. Так что Алла Борисовна еще смогла бы подзаработать.

Источник: "Экспресс-газета"