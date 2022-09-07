«Еще один вернувшийся?»: Жигалова оценила появление Оксимирона в России

По словам видеоблогера, с февраля рэпер выступал исключительно в Европе.
Оксимирон

Оксимирон. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» опубликовала видео, на котором можно заметить рэпера Оксимирона.

«Еще один вернувшийся? Оксимирон, с февраля выступавший в Европе с антироссийскими лозунгами, замечен в Санкт-Петербурге. Видео с рэпером, песни которого прокуратура Москвы требует признать экстремистскими, разместила его менеджер».

Напомним, что Оксимирон неожиданно вернулся в Россию и записал видео на стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга. Он зачитал рэп на почти пустой набережной.

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На видео рэпер одет в белое худи и необычную шапку-ушанку. Из подписи к видео понятно, что артист вернулся в Россию осенью.

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