«Еще один вернувшийся?»: Жигалова оценила появление Оксимирона в России

Напомним, что Оксимирон неожиданно вернулся в Россию и записал видео на стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга. Он зачитал рэп на почти пустой набережной.

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На видео рэпер одет в белое худи и необычную шапку-ушанку. Из подписи к видео понятно, что артист вернулся в Россию осенью.