«Еще один вернувшийся?»: Жигалова оценила появление Оксимирона в России

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» опубликовала видео, на котором можно заметить рэпера Оксимирона.
«Еще один вернувшийся? Оксимирон, с февраля выступавший в Европе с антироссийскими лозунгами, замечен в Санкт-Петербурге. Видео с рэпером, песни которого прокуратура Москвы требует признать экстремистскими, разместила его менеджер».
Напомним, что Оксимирон неожиданно вернулся в Россию и записал видео на стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга. Он зачитал рэп на почти пустой набережной.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
На видео рэпер одет в белое худи и необычную шапку-ушанку. Из подписи к видео понятно, что артист вернулся в Россию осенью.